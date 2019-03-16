ووفقا لبيان وزارة الداخلية المغربية، فإن الموقوف يدرس في مدينة فاس، ونشر تدوينة على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، تتضمن إشادة بالعملية الإرهابية التي استهدفت المصلين بمسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة.

وأكد البيان أنه تمت إحالة المشتبه به إلى قاضي التحقيق، لتعميق البحث معه، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتي يمنع القانون المغربي الإشادة بها.

وكان أسترالي قد شن هجوما على مصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) منفذ الاعتداء على المسجدين، السبت، أمام محكمة في كرايست تشيرش ووجهت إليه تهمة القتل.



