وأوضح المبعوث الخاص للتحالف الدولي الذي يحارب داعش: "نحن على وشك إنهاء الحملة على طول نهر الفرات لاسترداد آخر أراضي الخلافة. لم يبق سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر من الأراضي".

وتابع: "نناشد الدول أن تستعيد مقاتلي داعش الأجانب الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية وعائلاتهم لتقاسم عبء المحاكمات وإعادة التأهيل".

وأضاف أن المعركة ستستمر للقضاء على فكر تنظيم داعش ولا يوجد إطار زمني لانسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

استسلام المئات من الدواعش

وفي وقت سابق، استسلم المئات من مقاتلي داعش وأسرهم، الخميس، لقوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 13 شخصا على الأقل في غارات على مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل سورية معارضة ومتشددة.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها تقدمت داخل الجيب بعد اشتباكات وضربات جوية نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان: "تقدم مقاتلونا في عمق المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، وثبتوا عددا من النقاط الجديدة، وذلك إثر اشتباكات تكبد فيها الإرهابيون عددا من القتلى والجرحى".