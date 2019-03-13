والتحالف هو محاولة لتشكيل تكتل تدعمه الولايات المتحدة ويضم دولا شرق أوسطية بهدف التصدي لـ"النفوذ الإيراني" في المنطقة.

وكانت قد ذكرت مصادر أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك الدول بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.

والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي" للحلفاء العرب لوقف التدخل الإيراني بشؤون المنطقة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي سيشكل حصنا في مواجهة العدوان والإرهاب والتطرف الإيراني، وسوف يرسي السلام بالشرق الأوسط".