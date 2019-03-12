كما امتدت الخروق إلى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، التي شهدت تبادلا لإطلاق النار والقصف المدفعي.

وكان ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 9 آخرون، من أسرة واحدة جراء قذيفة للحوثيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

مجزرة حوثية في حجور

وكانت ميليشيات الحوثي ارتكبت "مجزرة بشعة"، ضد مدنيين من قبائل حجور في مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة، ذهب ضحيتها أكثر من 40 قتيلًا وجريحًا من أسرتين فقط، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأشارت مصادر محلية إلى أن بين القتلى أطفالًا تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و13 عامًا.

وقالت المصادر: إن الميليشيات مستمرة في تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد المواطنين من أبناء وجهاء وشيوخ القبائل في منطقة العبيسة والقرى المجاورة طالت حتى الآن المئات، وتحتجزهم الميليشيات في عدد من المدارس والمراكز الصحية بالمنطقة، بعد أن حولتها إلى معتقلات كبيرة.

وبحسب مصادر خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" مازالت مليشيات الحوثي تواصل تفجير منازل الأهالي في مديرية كُشر ووصلت عدد المنازل التي تم تفجيرها حتى صباح الثلاثاء 57 منزل تم تفجيرها بالكامل مع استمرار نزوح أبناء المديرية المنكوبة نحو الوديان القريبة .