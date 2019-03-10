سكاي نيوز عربية - أبوظبي ذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية، الأحد، أن السلطات السورية رحلت مجموعة من المواطنين المغاربة الذين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في ساحات القتال بسوريا.
وأشار البيان إلى أن المجموعة التي جرى ترحيلها "تتكون من ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا".
وأضاف أن العملية "تأتي في إطار مساهمة المغرب في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب".
وأكد أن المرحلين "سيتم إخضاعهم لأبحاث قضائية من أجل بحث تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة".