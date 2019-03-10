وأشار البيان إلى أن المجموعة التي جرى ترحيلها "تتكون من ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا".

وأضاف أن العملية "تأتي في إطار مساهمة المغرب في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب".





وأكد أن المرحلين "سيتم إخضاعهم لأبحاث قضائية من أجل بحث تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة".



