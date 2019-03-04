وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن اثنين من المهاجمين تم "تحييدهم" بعدأن "دهسوا عددا من الجنود" وأن ثالثا أصيب إصابة طفيفة، وفقا لوكالة "رويترز.

بالمقابل، ذكرت وكالة أنباء "معا" أن شابين قضيا وأصيب ثالث بجروح، "بعد أن فتح جنود الاحتلال النار عليهم فجر اليوم الاثنين قرب قرية كفر نعمة في محافظة رام الله"، فيما أصيب جنديان إسرائيليان بجروح وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

ونقلت مواقع عبرية، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات الاولية تشير إلى أن ما جرى هو محاولة دهس حيث هاجم الفلسطينيون عددا من جنود الاحتلال الذين أوقفوهم على جانب الطريق عند مخرج القرية أسفر عن إصابة جنديين.

ونفذ شبان فلسطينيون موجة من هجمات الدهس بالسيارات في أواخر 2015، وفي 2016 لكن وتيرة مثل هذه الهجمات انخفضت منذ ذلك الحين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عقب حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة هناك وفي قطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، لكن محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية انهارت في عام 2014.