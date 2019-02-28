وأظهر الفيديو الذي يعود أساسا إلى عام 2015، أحد مقاتلي داعش واضعا رشاشا آليا ثقيلا على عربة تسوق ليحولها إلى آلة حربية متنقلة.

ونشر هوغو كامان، الباحث في مركز جين لرصد الإرهاب وأعمال العنف، على حسابه في تويتر الفيديو الذي كان أحد مقاطع الدعاية للتنظيم المتطرف عام 2015، لكنه لم يحظ بانتشار واسع.

لكن لم يكن استخدام عربة التسوق أكثر إبداعا من استخدام أحد المقاتلين حذاء التزلج على الأسفلت المليء بالأتربة كوسيلة للتحرك سريعا وسط القتال في الشوارع.

وربما حققت هذه المقاطع أثر عكسيا على التنظيم، حيث وجد كثير من مشاهديها أنها تنم عن غباء، خاصة وأن إطلاق النار من سلاح ثقيل على عربة تسوق ذات عجلات لن يدفع الطلقات إلى هدفها بدقة، بينما استخدام حذاء التزلج قد يذهب على أرض شبه ترابية قد يجعله صيدا سهلا.

ولقي التنظيم المتشدد هزيمة كبيرة في معظم المناطق التي سيطر عليها شرقي وشمالي ليبيا، بينما تقوم القوات المسلحة الليبية حاليا بتطهير مناطق الجنوب من فلول التنظيم.