وقال نواب إن اجتماعا بين ترامب ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ألغي بسبب خلاف حول المكان.

ودعا زعيم كتلة الإصلاح النيابية، صباح الساعدي، في بيان إلى جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث "هذا الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإيقاف هذه التصرفات الهوجاء من ترامب، الذي يجب أن يعرف حدوده فإن الاحتلال الأميركي للعراق انتهى".

واعترض أيضا على زيارة ترامب تحالف البناء، منافس كتلة الإصلاح في البرلمان، ويقود تحالف البناء هادي العامري وهو زعيم فصيل مسلح مدعوم من إيران.

وقال بيان لتحالف البناء: "زيارة ترامب انتهاك صارخ وواضح للأعراف الدبلوماسية وتُبين استهتاره وتعامله الاستعلائي مع حكومة العراق".

إلغاء لقاء ترامب وعبدالمهدي

من جانب آخر، أعلن مكتب عبدالمهدي في بيان أن السلطات الأميركية أبلغت القيادة العراقية بزيارة الرئيس قبل موعدها.

وأضاف أن اجتماعا بين القيادة العراقية والرئيس الأميركي أُلغي بسبب خلافات حول تنظيم اللقاء.

وذكر البيان: "تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع".

وقال نواب عراقيون لـ"رويترز" إنهما اختلفا حول مكان الاجتماع، حيث طلب ترامب الاجتماع في قاعدة عين الأسد الجوية وهو ما رفضه عبدالمهدي.

وتأتي زيارة ترامب على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع سعي الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وأيضا مع تعثر تشكيل حكومة العراق في ظل تصاعد الخلاف بين كتلتي الإصلاح والبناء.

واتهم فالح الخزعلي، وهو سياسي متحالف مع كتلة البناء، الولايات المتحدة بأنها ترغب في زيادة وجودها في العراق، وقال: "القيادات الأميركية التي انهزمت في العراق تريد العودة مجددا تحت أي ذريعة وهذا ما لا نسمح به مطلقا".

وذكرت كتلة البناء أن زيارة ترامب "تضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن طبيعة التواجد العسكري الأميركي والأهداف الحقيقية له وما يمكن أن تشكل هذه الأهداف من تهديد لأمن العراق".

ورغم عدم وقوع أعمال عنف على نطاق واسع في العراق منذ أن تكبد تنظيم داعش سلسلة من الهزائم العام الماضي، تقوم القوات الأميركية البالغ قوامها نحو 5200 جندي بتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها، بينما لا تزال تشن حملة ضد التنظيم المتشدد.