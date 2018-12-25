ونقلت رويترز عن وكالة "أعماق" التابعة لـ"داعش"، أن التنظيم الإرهابي تبنى الهجوم.

وتقع تلعفر على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب من الموصل، وقد ظهر في المدينة بعض من أبرز قادة التنظيم المتطرف.

وسقطت المدينة، التي يقطنها نحو 200 ألف ساكن، في يد المتشددين عندما اجتاح "داعش" مساحات كبيرة من شمال العراق عام 2014.

واستعادت قوات الأمن المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة السيطرة على تلعفر في أغسطس عام 2017.

وكانت تلعفر آخر منطقة يستعيد العراق السيطرة عليها في الشمال، قبل أن ينتقل القتال إلى الحدود السورية.

ولا يزال الوجود الأمني مكثفا منذ استعادة السيطرة على تلعفر، ويسود الهدوء المدينة بأغلب الأوقات.