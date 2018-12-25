وبرزت مظاهر البهجة في ساحة المهد، واصطف المصلون في ساحة المهد قرب شجرة عيد الميلاد يبلغ طولها 16 مترا، ثم وقفوا عند المدخل الحجري للكنيسة، التي أُقيمت قبل عدة قرون.

وقالت وزيرة السياحة الفلسطينية، رولا معايعة، إن العالم كله ينظر إلى بيت لحم، مضيفة: "لم نستقبل من قبل هذا العدد الكبير من السائحين القادمين إلى فلسطين. وفي مدينة مثل بيت لحم على وجه الخصوص السياحة تنعش الاقتصاد".

وقال اتحاد أصحاب الفنادق في بيت لحم، إن من المتوقع أن تتجاوز نسب الإشغال 95 بالمئة بحلول نهاية ديسمبر.

وأعرب جوزيف أهلان الذي جاء من ماليزيا عن سعادته قائلا: "المكان رائع. أشعر بأن الاحتفال الحقيقي بعيد الميلاد يجري هنا".

من ناحيتها، قالت ماريا مويفا، وهي زائرة من بلغاريا، إن بوسعها أن تشعر "بكل الشغف لدى الموجدين في الموقع لأجل الاحتفال بمولد المسيح".

وفي ساحة كنيسة المهد يستمتع الزوار بجوقات تردد تراتيل وعازفي مزامير وفرقة استعراضية من الكشافة الفلسطينيين.

وتعد كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم، وكانت الأولى بين الكنائس الـ3 التي بناها الإمبراطور قسطنطين مطلع القرن الرابع الميلادي، عندما أصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمية.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" كنيسة المهد ببيت لحم في الأراضي الفلسطينية على قائمة التراث العالمي.