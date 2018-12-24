وكتب الملك عبد الله الثاني على حسابه بموقع "تويتر": "عيد ميلاد مجيد للأهل والإخوة المسيحيين في وطننا والعالم. وعام جديد يحمل الخير والسلام لجميع أبنائي وبناتي، وإخواني وأخواتي في الأردن العزيز الغالي، ولأبناء أمتنا الحبيبة إن شاء الله. كل عام ووطننا وأهله والأمة بألف خير".

كما هنأ رئيس الوزراء عمر الرزاز المسيحيين في الأردن بالمناسبة ذاتها، قائلا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "الأعياد في الأردن لها رونق مختلف عن العديد من دول العالم، ففي الوقت الذي تنغمس بعض الدول في الحروب والاقتتال ننعم نحن بالوفاق والمحبة".

وأضاف: "إننا نقف معا أسرة واحدة نبارك لبعضنا بعضا ونقف في وجه كل من تسول له نفسه محاولة شق الصف الواحد، ويقودنا في ذلك جلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية".

وأكد الرزاز على ضرورة "المحافظة على أواصر المحبة والوحدة الوطنية لأبناء شعبنا الأردني الواحد المتحاب والمتماسك".