ويأتي التدريب الذى جرت فعالياته في الأردن خلال الأيام الماضية ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين، بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.

وبدأت المرحلة النهائية للتدريب بعرض لمديرية التدريب العسكري الأردنية، تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للتدريب بدءا من وصول القوات المصرية إلى أماكن التدريب، مرورا بالتدريب المسبق على الموضوعات العامة والتخصصية.

واختتم التدريب بإجراءات التحضير والتجهيز للأفراد والأسلحة والمعدات، ومراحل تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية داخل ميادين التدريب المختلفة.

وأبدى اللواء الركن مصلح فلاح المعايطة، مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب للقوات المسلحة الأردنية، امتنانه بالمستوى الذى أظهرته القوات المشاركة في التدريب، مؤكدا أن التدريب يهدف إلى التعاون المثمر بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشار إلى أن هناك تعاونا وعلاقات تاريخية راسخة وحروب مشتركة قدمت خلالها مصر والأردن شهداء للدفاع عن القضايا العربية، وأن مصر تمتلك واحداً من أقوى الجيوش على مستوى العالم، والمشهود له بالتفوق والتنظيم لدرجة تدعو للاحترام والفخر للعرب أجمع.