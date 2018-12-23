وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر إنه أجرى مع أردوغان "محادثة هاتفية طويلة ومثمرة"، تناولت أيضا تنظيم داعش وتعزيز العلاقات التجارية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب سحب كافة القوات الأميركية من سوريا، وعددها ألفي جندي، في قرار اعتبر مفاجئا، وتسبب في جدل كبير داخل وخارج الولايات المتحدة.

وجاء القرار بعد مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث اتفقا الجانبان على الانحساب الأميركي مقابل مواصلة أنقرة "مكافحة الإرهابيين".

وعقب إعلان قرار الانسحاب الأميركي، حشدت تركيا قواتها على الحدود السورية وأعلنت عن عملية عسكرية وشيكة ضد المسلحين الأتراك، لكنها قالت في وقت لاحق أنها ستنتظر قليلا بناء على طلب من واشنطن.

وبالنسبة لتركيا، التي تتقاسم حوالي 822 كيلومترا من الحدود مع سوريا، تشكل عناصر قوات سوريا الديمقراطية تهديدا لأمنها القومي، بتحالفهم مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن إرهابيا.