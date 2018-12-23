وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن المدرس "ارتكب جرائم هتك عرض وتحرش جنسي"، بعدد من الطالبات في مدرسة فنية بمدينة شبراخيت.

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان، الأحد، إن التحقيقات كشفت عن "قيام المتهم بالاعتداء الجنسي على عدد من الطالبات"، بـ"تعمده ملامستهن جسديا والتلفظ بعبارات تخدش حياءهن وتوجيه عبارات وتلميحات ذات مدلول جنسي".

وأضافت أنه" أثناء محاولته احتجاز طالبة داخل ورشة بالمدرسة وإغلاق الباب عليهما من الداخل، أجبر صراخ الطالبة واستنجادها بزميلاتها على تركها".

وأظهرت التحقيقات أن المدرس "اعتاد الضغط على الطالبات بما له من سلطة عليهن لكي يستجبن له ولأفعاله الإجرامية، وتهديده الدائم لهن بالتلاعب في الدرجات الخاصة بمادته وفقا لاستجابتهن".

كما كشفت التحقيقات "قيامه بإتلاف الهاتف المحمول الخاص بإحدى الطالبات متعمدا، على خلفية عدم موافقة الطالبة على ممارسته الإجرامية".