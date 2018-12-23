ووضع عشرات المشاركين من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الزهور وأضاءوا الشموع أمام مقر السفارة النرويجية ثم السفارة الدنماركية.

كما رفعوا لافتات تندد بجريمة قتل السائحتين وعبروا عن تعازيهم لأسرتيهما وتضامنهم معهما.

وعُثر يوم الاثنين على جثتي الدنماركية لويسا فستراغر غيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

واعتقلت السلطات أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما من مناطق بالقرب من مراكش فيما يتصل بمقتل السائحتين.

وقالت السلطات المغربية إن المشتبه بهم الأربعة بايعوا تنظيم داعش وزعيمه أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور الأسبوع الماضي.

وألقى المكتب المركزي للأبحاث القضائية القبض على تسعة أشخاص آخرين في عدة مدن مغربية يوم الجمعة للاشتباه بصلتهم بمرتكبي الجريمة.