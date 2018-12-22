ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صويلو في خطاب ألقاه في محافظة أدرنة، شمال غربي تركيا، إن "عدد إخواننا وأخواتنا السوريين الذين عادوا إلى بلادهم يبلغ 291,790" منذ إطلاق أول عمليتين.

وفي أغسطس 2016، دعمت السلطات التركية مقاتلي المعارضة السورية الذين استعادوا أراضي في شمال سوريا من تنظيم داعش، في عملية أطلق عليها اسم "درع الفرات".

وبين يناير ومارس 2018، استولى مقاتلون تدعمهم القوات التركية على جيب عفرين في شمال شرق سوريا من قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد وهي مدعومة من الولايات المتحدة، لكن أنقرة تصنفها "إرهابية"، باعتبار أنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني في تركيا.

والأسبوع الماضي، هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بشن عملية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا خلال "أيام قليلة".

لكن بعد أن قرر نظيره الأميركي، دونالد ترامب ، سحب ألفي جندي من سوريا، عاد أردوغان وقال إن العملية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش ستجري "خلال الأشهر المقبلة".