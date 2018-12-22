وأفادت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، أن الآليات العسكرية الروسية وصلت إلى منطقة "ظاظا" الواقعة في البادية الشامية، ذات الأهمية الاستراتيجية من الناحية الجغرافية.

وتأتي أهمية المنطقة من موقعها الرابط بشكل مباشر بين البادية السورية ومدن وبلدات القلمون الشرقي، بالإضافة إلى محاذاتها للطريق الدولي بين دمشق وبغداد.

وتبعد المنطقة التي وصلت إليها الآليات الروسية عن قاعدة التنف، التي تخضع لسيطرة فصائل الجيش الحر المدعومة من التحالف الدولي، نحو 50 كيلومترا.

وتأتي هذه التحركات الروسية بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سحب قوات بلاده من سوريا، ومن بينها مناطق يتمركز فيها التحالف الدولي في قاعدة التنف.

وقال قائد جيش "مغاوير الثورة" المتمركز في قاعدة التنف، إن الجيش وفصائل الجيش الحر، بالإضافة إلى المدنيين في المنطقة، سيخرجون منها عبر ما وصفه بأنه "طرق آمنة" إلى مناطق الشمال السوري.