وقال الرائد محمد حسين، من الشرطة الصومالية، إن 7 قتلى على الأقل سقطوا، كما أصيب آخرون.

وأوضح حسين"أسفر الهجوم الانتحاري الأول بسيارة ملغومة عند نقطة تفتيش عن مقتل أشخاص أغلبهم من أفراد الأمن. قد يرتفع عدد القتلى.. لم يتسن بعد الحصول على تفاصيل عن الانفجار الثاني".

وذكر مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس "نؤكد مقتل سبعة أشخاص في الانفجارين فيما أصيب عشرة آخرون بجروح".

وأضاف أن "القوات الأمنية أغلقت المنطقة ويجري تحقيق حاليا في التفجيرين".

وتبنت حركة الشباب المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة التفجيرين، قائلة في بيان إنها استهدفت "نقطة تفتيش أمنية كانت تحمي القصر الرئاسي".

وغالبا ما تستهدف جماعة الشباب مواقع حساسة في العاصمة مقديشو، مثل محيط القصر والمراكز الأمنية.

وتنفذ حركة الشباب المتطرفة كذلك تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مناطق أخرى بالبلاد.

وخسرت الحركة المتطرفة بعد طردها من مقديشو عام 2011 معظم معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة.