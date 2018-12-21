ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن المصادر الطبية أن الفتى علي الجحجوح (16 عاما) أصيب برصاص قناصة الاحتلال أثناء مشاركته في المسيرات السلمية شرقي غزة، مشيرة إلى أنه نقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة هناك.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين على مقربة من السياج الفاصل شرقي مدينة غزة، وشرقي مخيم البريج وسط القطاع، وشرقي بلدة جباليا، وخان يونس ورفح جنوبا.

ولفتت إلى أن 22 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي بينهم صحفي، ومسعف، باإضافة إلى 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 إصابات بالشظايا، و21 حالة بالغاز المسيل للدموع.

وبدأت الاحتجاجات في أواخر مارس الماضي بهدف "رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة (منذ أكثر من عقد)، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها" قبل سبعين عاما، وفق ما تقول الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

ومنذ ذلك التاريخ قتل 235 فلسطينيا في القطاع، وأصيب نحو 12 ألفا بإصابات متفاوتة الخطورة، فيما قتل عسكريان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.