وذكرت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، أن الشاب عبد العزيز أبو شريعة (28 عاما)، قتل جراء إصابته بطلق ناري في البطن شرقي غزة، فيما قتل ماهر عطية ياسين (40 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها شرق البريج، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط قتيل، هو الفتى محمد جحجوح (16 عاما)، وإصابة 22 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في مسيرات العودة الكبرى.

وبدأت مسيرات العودة الأسبوعية في أواخر مارس الماضي بهدف "رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة (منذ أكثر من عقد)، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها" قبل سبعين عاما، وفق ما تقول الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

ومنذ ذلك التاريخ قتل 235 فلسطينيا في القطاع، وأصيب نحو 12 ألفا بإصابات متفاوتة الخطورة، فيما قتل عسكريان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.