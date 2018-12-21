وذكر بيان للداخلية المغربية أنه تم اعتقال تسعة أفراد بكل من مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي "العمل الإرهابي" في حق السائحتين.

وخلال عملية التفتيش، يضيف البيان، تم ضبط معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح، ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد التي قد يتم استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المخابر التقنية المختصة للتأكد من طبيعتها.

وبذلك يرتفع عدد الموقوفين بهذه القضية إلى نحو 13 شخصا.

وتم اعتقال ثلاثة أشخاص، صباح الخميس، عندما كانوا يستعدون لمغادرة مراكش باتجاه مدينة أكادير على متن حافلة للنقل.

كما تم اعتقال العقل المدبر للعملية بعد يوم واحد فقط من تنفيذها بضاحية تسمى أمليل بالقرب من مراكش.

وعثر، الاثنين الماضي، على جثتي لويزا فيسترغر يسبرسن، طالبة دنماركية (24 عاما)، وصديقتها النرويجية مارين أولاند (28 عاما)، مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال.