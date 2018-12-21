وقال مولانا عمر أحمد محمد في بيان إن المشتبه بهم هددوا في الفيديو، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشن هجمات.

وأظهرت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الفيديو تم تصويره الأسبوع الماضي قبل قتل المرأتين.

وأوقفت الشرطة المغربية، الخميس، 3 مشتبه بهم آخرين في قتل سائحتين إحداهما دنماركية والأخرى نرويجية في منطقة جبال أطلس.

وعثر على جثتي لويزا فيسترغر يسبرسن، طالبة دنماركية (24 عاما)، وصديقتها النرويجية مارين أولاند (28 عاما)، الاثنين الماضي، في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال.

والضحيتان كانتا في طريقهما لتسلق جبل توبقال، ونصبتا خيمة في مكان معزول يبعد نحو ساعتين سيرا من بلدة إمليل، وفقا لمعلومات جمعتها "فرانس برس" في المكان.

وعثر على جثتيهما في واد بجبال الأطلس في الموقع المعزول، وإحداهما قتلت بالسلاح الأبيض كما قالت السلطات، فيما الثانية قطعت رأسها بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

وأوقفت السلطات المغربية في مراكش مشتبها به أول ينتمي الى "مجموعة متطرفة"، بعد ساعات على العثور على جثتي الشابتين في توبقال، أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.