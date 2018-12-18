وكان الوزير السوداني قد التقى بمكتبه رئيسة هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية، الفريق أول طيار ركن فياض حامد الرويلي، بحضور الفريق أول ركن كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

من جانبه امتدح الرويلي، دور السودان وما يقدمه من تضحيات في سبيل صيانة الأمن العربي، والتصدي للتدخلات الخارجية، مشيراً إلى بسالة القوات المسلحة السودانية وإقدامها، والنجاحات الكبيرة التي حققتها في معارك الحد الجنوبي للمملكة، مؤكداً حرصهم على تطوير التعاون بين القوات المسلحة السودانية والسعودية ليشمل المجالات كافة التي تعزز القدرات الدفاعية للبلدين.

وكان رئيس هيئة الأركان السعودية قد وصل إلى العاصمة الخرطوم الأحد الماضي، يرافقه وفد رفيع المستوى من الجيش السعودي للمشاركة في ختام مناورات عسكرية في البحر الأحمر يجريها الجيش باسم "نصرة الحق 1".