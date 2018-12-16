وقال نتانياهو خلال اجتماع لحكومته: "نقلت رسالة واضحة لحماس. لن نقبل بهدنة في غزة وإرهاب في الضفة الغربية، (...)، سنجعلهم يدفعون الثمن غاليا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان نتانياهو يشير إلى الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر الفائت، وأنهت أسوأ تصعيد للعنف بين إسرائيل والحركة منذ عام 2014.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد مقتل جنديين، الخميس، في إطلاق نار بموقف للحافلات قرب مستوطنة "جعفات آساف" القريبة من رام الله، وهي منطقة تجاور فيها المستوطنات الإسرائيلية القرى الفلسطينية.

وفي اليوم نفسه، توفي طفل إسرائيلي ولد قبل أوانه بعدما أصيبت والدته بجروح بالغة في هجوم شنه فلسطينيون بالضفة الغربية في 9 ديسمبر.

وقتلت القوات الإسرائيلية الشخصين الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما الهجومين في مداهمات في الضفة الغربية، حسب ما أعلن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي.

وأشارت السلطات الإسرائيلية أيضا إلى أنها اعتقلت 37 شخصا يعملون لحساب حماس على صلة بموجة العنف الأخيرة.

وبات نتانياهو يقود اليوم غالبية ضعيفة في ضوء رفض قسم من ائتلافه الحكومي وقف إطلاق النار في غزة، وعارض السياسيون الإسرائيليون المتشددون اتفاق الهدنة، كما انتقدوا نتانياهو بسبب الهجمات الأخيرة في الضفة الغربية.

ونظم مئات المستوطنين، الأحد، احتجاجا أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس للمطالبة بمضاعفة الإجراءات الأمنية وبناء مزيد من المستوطنات، وشارك عدد من الوزراء في الاحتجاج من بينهم وزيرة العدل الإسرائيلية آياليت شاكيد.

وأعلن نتانياهو، الخميس، أنه يعتزم إضفاء طابع "قانوني" على آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، بعد أن وافقت لجنة وزارية على مشروع قانون بهذا المعنى.