وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التفجير وقع في أحد أسواق عفرين، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، دون أن يوضح ما إذا أصيب آخرون.

ويأتي هذا التفجير بعد أيام قليلة على تفجير سابق في المدينة نفسها، أدى إلى مقتل 3 أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وكانت منطقة أخرى خاضعة لسيطرة القوات التركية قد شهدت انفجارا آخر، وأسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصا.

ففي الأربعاء الماضي قتل وأصيب 20 شخصا على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز بريف حلب الشمالي، فيما وصف بـ"أحدث فلتان أمني" تشهده المناطق التي تسيطر عليها قوات تركية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويعد الانفجار الأخير في عفرين هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات في المنطقة التي تسيطر عليها قوات تركية وأخرى سورية متحالفة مع تركيا.

وكانت تركيا قد تعهدت بتوسيع نطاق هجماتها للقضاء على المسلحين الأكراد السوريين، المدعومين من قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة لطرد تنظيم داعش.

كما تعتبر أنقرة المسلحين الأكراد امتدادا، لحزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا.