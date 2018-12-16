وأعلن المتحدث باسم الرئاسة العراقية، لقمان الفيلي، أن الرئيس برهم صالح "تخلى بصورة قانونية عن جنسيته البريطانية التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي"، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد.

وتنص المادة الثامنة عشرة من الدستور العراقي على أنه "يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون".

وانتخب مجلس النواب العراقي، صالح، رئيسا للبلاد في 2 أكتوبر الماضي، بعد جولتين من الانتخاب تحت قبة البرلمان، بعد منافسة مع فؤاد حسن، من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للرئاسة العراقية، وقد شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين، وهو من مواليد السليمانية عام 1960.