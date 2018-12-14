وتشير دعوة البرلمان العربي إلى أن "الجامعة العربية يمكنها التحرك لإعادة تمثيل سوريا في مؤسساتها بعد تعليق أنشطتها قبل 7 سنوات"، ردا على هجمات القوات السورية العنيفة على المحتجين في المدن السورية.

وقالت "رويترز" إن بيان البرلمان دعا مجلس الجامعة العربية وباقي المؤسسات العربية إلى "العمل والتنسيق من أجل إعادة سوريا إلى الفضاء العربي، مساهمة في تحقيق الحلول السياسية التي تمكن الشعب السوري من تحقيق وحدته على أراضيه، ومن العيش الآمن بما يجمع قواه الوطنية بعيدا عن أي نزعة طائفية أو إقصاء".

وأكد بيان البرلمان العربي على "الوقوف إلى جانب الشعب السوري في أزمته التي يمر بها".

ويقول دبلوماسيون إن إنهاء تعليق الأنشطة السورية في مؤسسات الجامعة العربية يتطلب موافقة مجلس الجامعة العربية بالإجماع، لكن يمكن لدول أعضاء فيها إبداء تحفظها دون أن يمنع ذلك سريان القرار.