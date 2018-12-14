وقالت الوزارة إنها "تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية، واستهداف العديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمالي العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن مثل هذه الأعمال "تعد انتهاكا لسيادة العراق وسلامة مواطنيه، وعملا مرفوضا على الصعد كافة، بما يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين".

وأضاف البيان: "كما تجدد وزارة الخارجية رفضها استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممرا للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والاشقاء".

ودعت وزارة الخارجية العراقية الجانب التركي للالتزام بسياسة حسن الجوار، حفاظا على علاقات الصداقة بين البلدين.