وأوضحت مراسلتنا أن دورية تابعة للجيش اللبناني تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين في محيط حي الشراونة – بعلبك شرقي البلاد، وتزامن ذلك مع تعرض مركز تابع للجيش في حي الشراونة ومركز المطربة في بلدة القصر - الهرمل لإطلاق نار مماثل، مما دفع الجيش إلى الرد على مصادر النيران.

وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن الاشتباك مع المجموعة المسلحة أسفر عن إصابة 4 عسكريين بجروح إصابة أحدهم حرجة.

وبعد الهجوم عززت قوى الجيش اللبناني وجودها في المنطقة لضبط الوضع، وأطلقت عملية ملاحقة لمطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.