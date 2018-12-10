والمنطقة الخضراء هو الاسم الشائع للحي الدولي في بغداد، وقد أنشأتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وتعد المنطقة من أكثر المواقع العسكرية تحصينا في العراق، وتضم مقار الحكومة والجيش، ومقر السفارة الأميركية، بإلاضافة إلى مقار منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن في مناسبات عدة عزمه فتح المنطقة الخضراء، في إشارة إلى تحسن الوضع الأمني.

ويأتي الفتح الجزئي للمنطقة الخضراء بالتزامن مع الاحتفال بهزيمة تنظيم داعش الذي سيطر على أكثر من ثلث مساحة البلاد عام 2014، وجعل من مدينة الموصل ما يشبه عاصمة له، قبل أن تتمكن القوات العراقية من دحره نهائيا في العاشر من ديسمبر عام 2017.

واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم أن العراق حقق "النصر العسكري بأثمان عظيمة، ما يتوجب علينا إنجاز النصر النهائي بنصر سياسي ومجتمعي وثقافي ننهي به عوامل وبيئة نشوء العنف والإرهاب الجريمة".

وتأتي هذه الذكرى في وقت لا تزال البلاد وسط أزمة سياسية، في انتظار استكمال التشكيلة الحكومية، وأمام تحديات عدة، أبرزها إعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة النازحين.