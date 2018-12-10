وأكدت المؤسسة، في بيان، أن إغلاق الحقل سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي.

وأضافت أن "هذا الأمر قد يكون له تداعيات سلبية على الإنتاج في مصفاة الزاوية، بسبب اعتمادها على إمدادات الخام من حقل الشرارة".

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط هذه المجموعات المسلحة بالانسحاب فورا ومن دون شروط.