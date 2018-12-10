وأكدت المصادر أن الحكومة ستتعامل بإيجابية، مع إجراءات بناء الثقة، وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية، معتبرة في الوقت نفسه، أن كل ما ينتقص من سيادة الدولة وسلطاتها القانونية على مؤسسات الدولية، محل رفض من الشعب اليمني.

وتنص المبادرة، على وقف شامل للعمليات العسكرية، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، ووقف استقدام التعزيزات العسكرية، وكذلك انسحاب متزامن للوحدات العسكرية والميليشيات، إلى خارج الحديدة.

كما تنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية، بمشاركة الأمم المتحدة، للإشراف على الترتيبات الأمنية.

وقد عقدت لجنتا الأسرى والمعتقلين، المشكلتان من وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اجتماعاً مباشراً لبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وتسليم القوائم.

وقال عضو وفد الحكومة اليمنية، إنهم مستعدون لإطلاق سراح أسرى الحوثيين، شرط قيام الميليشيات بالمثل، مضيفاً أن الحكومة اليمنية قدمت قوائم بالمختطفين.

وأشار إلى أنه طالب بالضغط على الحوثيين لوقف الاعتقالات. مضيفاً أن نزع الألغام وسحب القناصة من مناطق الحوثيين شرطان، لإدخال المساعدات.