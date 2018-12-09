ويأتي نشر الفيديو بالتزامن مع بدء القمة السنوية لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض، وسط توقعات أن تركز النقاشات على تعزيز التكامل الخليجي والقضايا الأمنية والاقتصادية.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته الوزارة على حسابها في "تويتر"، مقتطفات من لقاء وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وعمان البحرين وقطر، في الرياض عام 1981.

وفي ختام الفيديو، يعلن وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، قيام مجلس التعاون، انطلاقا من الروابط الخاصة التي تربط بين دول الخليج العربي.

وقال الفيصل في الفيديو: "إدراكا من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري..

ورغبة من هذه الدول في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها، في مختلف المجالات، بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار، لقد اجتمع في الرياض في المملكة العربية السعودية، يوم 29-3-1401، الموافق 4-2-1981، وزراء خارجية هذه الدول..

واستأنفوا التشاور بينهم، بهدف وضع التنظيم العملي والهيكل النظامي لبلورة وتطوير التعاون والتنسيق المنشودين بين دولنا، وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية المذكورة، وتكوين أمانة عامة لهذا الهدف، وعقد اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية، وصولا إلى الغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها في جميع المجالات".