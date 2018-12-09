واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفود عمان والإمارات والبحرين والكويت.

ورأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الإمارات المشارك في القمة الـ39 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون.

ووصل وفد مملكة البحرين إلى الرياض برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وفد بلاده إلى القمة الخليجية، ووصل إلى العاصمة السعودية ظهر الأحد.

بينما ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد وفد بلاده إلى قمة الرياض.

يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس عام 1981. ويضم المجلس السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، قال إن القمة الخليجية ستناقش تحقيق التكامل الخليجي، في المجالات كافة.

كما تبحث القمة، وفق ما أضاف الزياني، آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.