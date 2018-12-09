ويعد هذا ثاني اكتشاف لنفق يمتد من لبنان عبر الحدود إلى إسرائيل منذ بدأ الجيش الإسرائيلي عملية خلال الأسبوع الحالي لرصد و"تحييد" ممرات الهجمات، والتي تحفر بواسطة حزب الله المدعوم من إيران وتمتد إلى شمال إسرائيل.

وفي السياق، قال الناطق باسم الجيش الليفتنانت كولونيل جوناثان للمراسلين إن النفق الجديد يمر إلى داخل إسرائيل لكنه "لا يشكل تهديدا وشيكا على التجمعات السكنية الإسرائيلية".

وأضاف أن متفجرات وضعت في النفق لمنع التسلل إلى داخل إسرائيل التي تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن "نشاطات وجميع خروقات حزب الله".

وفي وقت سابق السبت، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة أشخاص يشتبه في كونهم من عناصر حزب الله كانوا قد اقتربوا من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، حيث يقوم الجيش بعملية لهدم الأنفاق.

وقال كونريكوس إن القوات الإسرائيلية عبرت السياج إلى لبنان لكنها لم تتجاوز خط الترسيم الذي أقامته الأمم المتحدة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية نصبت أيضا أجهزة استشعار إلكترونية للسيطرة على نفق.

كما أوضح المتحدث أن النشطاء التابعين لحزب الله الذي تدعمه إيران استغلوا الطقس السيء في محاولة "ربما لأخذ أجهزة الاستشعار" لكنهم فروا بعدما فتحت القوات الإسرائيلية النار عليهم.

وفي الأثناء، هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة اعتزام إسرائيل "إحباط تهديد الأنفاق"، وفقا لبيان صدر عن مكتب نتنياهو.

وتعهد نتنياهو بمواصلة الجهود "لمنع بسط وجود إيراني في سوريا، والعمل ضد عدوان حزب الله وإيران"، وفقا للبيان.

كما جاء في البيان أن نتنياهو وبوتين اتفقا على أن فرقا أمنية مشتركة سوف تلتقي لمناقشة التهديدات و"عملية درع الشمال" الإسرائيلية التي تستهدف هدم الأنفاق.