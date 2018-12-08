وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إنه "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، قامت قوات الأمن المصرية بمهاجمة موقع تمركز مجموعة من الإرهابيين بعد تحديد موقعهم بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي بمحافظة أسيوط".

وأضاف البيان، أن استهداف موضع تمركز الإرهابيين أدى إلى مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث، موضحا أنهما "أبو مصعب" و"أبو صهيب"، وقد عثر بحوزتهما على 3 بنادق آلية ومسدس، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة ومنظار ميداني ووسائل إعاشة".

وتمكنت قوات الأمن المصرية خلال العملية أيضا من ضبط إحدى السيارات المستخدمة في الهجوم الإرهابي، وهاتف محمول سبق أن استولى عليه الإرهابيون من أحد ضحايا الحادث عقب قتله.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلتين قرب دير الأنبا صموئيل، على بعد 260 كيلومترا جنوبي القاهرة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال.