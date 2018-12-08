وتم تشكيل اللجان التفاوضية للبحث في أربعة ملفات، وقسمت اللجان إلى "لجنة المطار"، و"لجنة خفض التصعيد"، و"لجنة الاقتصاد"، و"لجنة الأسرى".

وتناقش "لجنة المطار"، قضية مطار صنعاء الدولي، والاقتراحات المطروحة من قبل الحكومة اليمنية والانقلابيين من أجل تسهيل فتح المطار.

فيما تركز "لجنة خفض التصعيد"، على قضية مدينة الحديدة، والعمل على خفض التوتر وفك الحصار عن مدينة تعز.

أما "لجنة الاقتصاد"، فتتناول قضايا الرواتب والمخصصات والمصرف المركزي.

ومن المفترض أن تستكمل "لجنة الأسرى"، تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، قبل بدء مشاورات ستوكهولم، بحيث يتم وضع آليات لتبادل الأسرى والمخطوفين ولم شمل العائلات.