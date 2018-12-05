ويظهر في الفيديو، الذي نشره الجيش على حسابه في تويتر، شخصان وهم يتقدمان داخل ما يبدو أنه نفق، قبل أن يصابا بالهلع ويلوذا بالفرار إثر حدوث انفجار.

وكانت إسرائيل أعلنت، الثلاثاء، أنها بدأت عملية "لكشف وإحباط" أنفاق حفرتها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية حتى الآن تتم داخل حدود إسرائيل، ولم تمتد إلى لبنان حيث تبدأ الأنفاق.

ونشر الجيش لقطات أخرى لأنفاق ومعدات حفر أثناء عملها لتنفيذ ما وصفه "بالاستعدادات التكتيكية للكشف عن مشروع حزب الله للأنفاق الهجومية عبر الحدود".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق لم يبدأ تشغيلها بعد، لكنها تمثل "تهديدا وشيكا"، مشيرا إلى أن أحد الأنفاق يبدأ من داخل منزل في قرية كفر كلا اللبنانية، ويعبر الحدود قرب بلدة المطلة في أقصى شمال إسرائيل.

ولم تخض إسرائيل ضد حزب الله أي صراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ آخر حرب بينهما عام 2006، غير أن إسرائيل شنت هجمات في سوريا، مستهدفة ما وصفتها بإمدادات أسلحة متطورة لحزب الله.