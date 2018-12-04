وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطائرة تحطمت فوق بيت في منطقة سينالو غربي المكسيك، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأوضح المصدر أن قائمة القتلى الأربعة ضمت قائد الطائرة ومساعدين اثنين، إضافة إلى راكب لم يتم تحديد هويته.

كما أصيب ثلاثة من سكان البيت الذي سقطت عليه الطائرة وسط ذهول الجيران الذي هرعوا لتفقد الوضع.

وشوهدت الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض لبضعة ثوان، قبل أن تسقط بسرعة كبيرة على الأرض وتتحول إلى حطام.

وأبلغ قائد الطائرة عن حصول عطب تقني مفاجئ قبل أن تنتهي الرحلة بصورة مأساوية.