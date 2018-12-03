وقال المصدر، إن الصواريخ أطلقت في الساعة الثامنة مساء (1800بتوقيت غرينتش) ولم تتسبب إلا في أضرار مادية. بحسب ما نقلت رويترز.

وأفاد بأنّ الأضرار "اقتصرت على المادّيات" من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

من جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات التحالف المتمركزة في قاعدة التنف على الحدود مع العراق أطلقت "أكثر من 14 صاروخاً" على رتل لقوات النظام أثناء مروره في البادية في أقصى ريف حمص الشرقي.

وتخوض قوات النظام معارك ضد تنظيم داعش الذي ينتشر في مواقع شرق مدينة حمص في الصحراء المترامية.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إن "الرتل كان تائهاً وسط الصحراء على بعد نحو 35 كيلومتراً من قاعدة التنف"، حيث تتمركز قوات أميركية وبريطانية بشكل خاص.

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة التنف لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش. وكانت استخدمتها سابقاً لتدريب مقاتلين سوريين معارضين. وشهدت المنطقة العام الماضي مواجهات بين القوات السورية وتلك المدعومة من التحالف.

وتكرّر دمشق بانتظام دعوتها للقوات الأميركية بالانسحاب من هذه المنطقة القريبة من الحدود العراقية والأردنية.