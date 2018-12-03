وفي دعوة للجمهور من المواطنين والمقيمين وزوار الإمارات، للتعبير عن تأثرهم بالمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما تعلموه منه من قيم، عرضت على مسرح الاحتفال بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، تغريدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مستخدما فيها الوسم.

وكتب محمد بن راشد: "#علمني_زايد أن الإنسان أهم من العمران. وأن الإنجازات أهم من المناصب. وأن الوطن أهم من الأشخاص".

كما كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على "تويتر": "#علمني_زايد أن القيم الإنسانية هي أساس أي تقدم. وأن تحقيق الأحلام ينطلق من الإيمان والثقة بالقدرة على الإنجاز".

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد: "#علمني_زايد أن في البساطة قوة".

فيما كتب الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: "#علمني_زايد أن أخدم وطني وأخدم قائدي وأخدم مجتمعي وأخدم أسرتي، بما يعود بالقوة على وطني وقائدي ومجتمعي وأسرتي".

وتستمر مبادرة #علمني_زايد لما بعد الاحتفال الرسمي باليوم الوطني، لتتيح الفرصة أمام الجمهور للمشاركة بها، والتعبير عن تقديرهم وعرفانهم للمؤسس، في لفتة متميزة تتويجا لعام زايد.