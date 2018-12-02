وقدم البيان الختامي شكره لدولة الأرجنتين على استضافتها قمة العشرين بنجاح في العاصمة بوينس آيرس، وقال: "نتطلع للقمة المقبلة في اليابان عام 2019 والمملكة العربية السعودية 2020".

وكانت اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الأرجنتين قد اختتمت أعمالها، مساء السبت، بعد اتفاق القادة على إصلاح منظمة التجارة العالمية، إلا أن 19 منهم فقط وافقوا على دعم اتفاقية باريس التي تحارب تغير المناخ.

وتضمن البيان التزام القادة بوجود نظام مالي مفتوح ومرن يستند إلى معايير دولية متفق عليها ووضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال الإصلاح المالي المتفق عليه وتقييم آثاره.

وورد في البيان أن 19 من الدول الأعضاء أكدوا التزامهم باتفاقية باريس للمناخ، إلا أن الولايات المتحدة أكدت قرارها بالانسحاب منها.