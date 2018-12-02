وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، وذلك على هامش القمة، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.

وأضافت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان التقى أيضا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما في ذلك المجال البترولي وإعادة التوازن للأسواق.

ويأتي ذلك بعد أن تصافح الأمير محمد بن سلمان مع بوتن بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الأيدي خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء دول أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، في مشهد تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اليوم الثاني من القمة، التقى أيضا الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، ورئيس الوزراء الإيطالي، جيسيبي كونتي.

ورحب قادة العالم بولي العهد السعودي، خلال قمة العشرين، وشوهد الأمير وهو يتحدث إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وابنته إيفانكا ويصافح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على هامش التقاط الصور التذكارية في اليوم الأول.

يذكر أن ولي العهد السعودي التقى خلال اليوم الأول الرئيس الصيني ورئيسة وزراء بريطانيا ورئيس وزراء الهند.