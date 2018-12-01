وذكر المرعيد في بيان أن نينوى تتعرض لأضرار جسيمة في الممتلكات نتيجة الأمطار الغزيرة التي غمرت المناطق المحاذية للطرق والمناطق المنخفضة بالمياه داعيا إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة.

وشدد على ضرورة وجود تنسيق مشترك بين الحكومة المركزية والمنظمات الدولية و الحكومة المحلية في المحافظة لوضع خطط واضحة بموجب توقيعات محددة لإعادة إعمار المحافظة، ومنها مركز مدينة الموصل، و إعادة البنى التحتية و منها شبكات المجاري لمعالجة حالة الفيضانات.

يذكر أن محافظة نينوى تتعرض إلى تساقط أمطار غزيرة أدت إلى غرق العديد من شوارعها، فيما ذكر شهود عيان من المحافظة أن مستويات المياه ارتفعت إلى نحو نصف متر.