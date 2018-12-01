وأفاد التلفزيون الحكومي السبت أن الأمر استغرق 6 سنوات لبناء السفينة التي يبلغ وزنها 1300 طن واسمها "سهند" نسبة إلى جبل في شمال إيران.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن للسفينة خصائص الأجسام الشبح التي لا يكشفها الرادار، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران بسبب دعمها للإرهاب في المنطقة.

وحسب الإعلام الإيراني، فإن "سهند" تمتلك منصة هبوط لطائرات الهليكوبتر، ويبلغ طولها 96 مترا ويمكنها الإبحار بسرعة 25 عقدة. وقد تم تجهيزها بصواريخ أرض-أرض وصواريخ أرض-جو بالإضافة إلى بطاريات مضادة للطائرات ورادار متطور وقدرات لتفادي الرادارات.

وتعمل إيران منذ عام 1992 على بناء جيش يتمتع بالاكتفاء الذاتي، وتقول إنها ستنتج مقاتلاتها الخاصة، والدبابات، والصواريخ والغواصات الخفيفة، بالإضافة إلى الطوربيدات.

وأضافت إيران أول مدمرة محلية الصنع إلى أسطولها في عام 2010 في الخليج العربي. ويقال إن لدى إيران خمس مدمرات أخرى.