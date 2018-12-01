وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الموجودة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغازين.

وأضاف الغندور، أن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

وتتعرض المدينة الساحلية، اليوم، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.