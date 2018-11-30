أبوظبي - سكاي نيوز عربية التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، عددا من قادة الدول المشاركين في قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حسب ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.