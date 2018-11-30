وقال مصدر أوروبي طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس إنّ "الأعضاء الـ28 في الاتّحاد الأوروبي سيدعمون النصّ الأميركي".

وقال مصدر آخر إنّ تصويت الأعضاء الـ193 في الأمم المتّحدة يُمكن أن يتمّ بدءًا من الاثنين.

ونصّ المشروع الواقع في أقلّ من صفحة "يُدين حماس لإطلاقها المتكرّر لصواريخ نحو إسرائيل، وللتحريض على العنف، معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر".

كذلك "يُطالب بأن توقف حماس وكيانات أخرى بمن فيها الجهاد كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة".

كما أنّ المسودة النهائيّة التي حصلت عليها فرانس برس تُدين "بناء بنية تحتيّة عسكرية، بما في ذلك أنفاق التسلّل إلى إسرائيل ومعدّات تُتيح إطلاق صواريخ في مناطق مدنيّة".

ويُشجّع النص "المصالحة الفلسطينيّة" ويأمل بأن تكون هناك "خطوات ملموسة" نحو توحيد قطاع غزّة والضفّة الغربيّة "تحت سيطرة السلطة الفلسطينيّة".

وخلال الأيام الأخيرة، كثّفت الولايات المتّحدة الضغوط على الأوروبيين للحصول على دعمهم لهذا النص الذي، إذا ما تمّ تبنّيه، سيُمثّل أوّل إدانة من الجمعيّة العامّة لحماس المسيطرة على غزّة منذ العام 2007.