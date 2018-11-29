وأضافت في بيان، الأربعاء، أنها علمت من مصادر استخبارية متعددة أن مسلحين من داعش يقومون بتزويد مدافع هاون بعناصر كيماوية قتالية استعدادا للهجوم على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.



كما ذكر البيان، أن المسلحين يعتزمون شن هجوم على بلدة هجين في محافظة دير الزور شرق البلاد، من مواقع تتواجد بها وحدات الجيش السوري أملا في استفزاز ضربة مضادة أميركية على مواقع القوات الحكومية.



وقالت الوزارة، إنها سترسل وحدة حماية ضد الأسلحة الكيماوية إلى المنطقة لمراقبة الوضع.



