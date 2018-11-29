وكان في استقبال ولي العهد في مطار العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري.



ويضم الوفد الرسمي لولي العهد عدد من الأمراء والوزراء، بينهم وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان.



ووصل الوفد السعودي إلى الأرجنتين، قادما من تونس، حيث أجرى الأمير محمد محادثات مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.



وبدأ محمد بن سلمان جولته، الخميس الماضي، وشملت حتى الآن كلا من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.